İstanbul'da ikinci İngiliz-İtalyan finali

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, yarın İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşılaşacak.

Inter, İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ın ardından final oynayacak ikinci İtalyan takımı olacak.

İstanbul'daki ilk finalde kupayı kazanan Liverpool'un ardından başka bir İngiliz takımı Manchester City de ikinci finalde kupayı kazanma mücadelesi verecek.

Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2005 yılında oynanan finalde İtalya'nın Milan ile İngiltere'nin Liverpool takımları karşı karşıya gelmişti.

Milan'ın ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı müsabakayı 3-3'lük skorla uzatma bölümüne ve penaltılara taşımayı başaran Liverpool, rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.

Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 14 kupayla en başarılı takımı Real Madrid'i eleyen Manchester City, 2021 yılının ardından turnuvada ikinci kez son iki takım arasına kaldı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yolunda 12 maça çıkan Manchester City, 7 galibiyet 5 beraberlik aldı. Final maçında da kupayı kazanması durumunda İngiliz ekibi sezonu mağlubiyet almadan tamamlayacak.

Manchester City, finale kadar kaydettiği 31 gol ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, bu sezon golleriyle takımını sırtlıyor.

22 yaşındaki Norveçli golcü, bu sezon İngiliz takımının formasıyla sahaya çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi maçında 12 gol, 1 asist kaydetti.

Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole, hem en genç hem de en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Manchester City'de Kevin De Bruyne de öne çıkan futbolcular arasında yer alıyor. Belçikalı orta saha oyuncusu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 2 gol dışında 7 de asist yaptı.

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ise 12 "Devler Ligi" mücadelesinde ter döktü.

Bu karşılaşmalarda Gündoğan, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Inter

İtalyan temsilcisi Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2010 sezonundan bu yana ilk kez finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ni daha önce 3 kez kazanan Inter, 6. kez bu kupada final oynayacak.

İtalyan teknik adam Simone Inzaghi, Inter'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyan ilk İtalyan teknik direktör olma mücadelesi verecek.

Inter'in önceki şampiyonlukları Fransız Helenio Herrera (1964 ve 1965) ve Portekizli Jose Mourinho (2010) ile geldi.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yolunda 12 maça çıkan Inter, 7 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Inter'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 maçta Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, 4 gol atarken Lautaro Martinez, Nicolo Barella ve Romelu Lukaku ise 3'er gol kaydetti.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 11 "Devler Ligi" mücadelesinde ter döktü.

Bu karşılaşmalarda milli futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.