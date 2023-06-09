Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kupasını hedefliyor

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 2021'deki başarısını tekrarlayarak finale namağlup geldi.

Manchester City, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçın 7'sinden galip ayrılırken, 5 karşılaşma berabere sona erdi. Bu maçlarda 31 gol atan Guardiola'nın öğrencileri, kalesinde ise 5 gol gördü.

UEFA'nın güncel sıralamasında zirvede yer alan Manchester City, G Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund, İspanya'nın Sevilla, Danimarka'nın da Kopenhag takımlarıyla mücadele etti.

Grup maçlarında Kopenhag ve Borussia Dortmund ile golsüz berabere kalan Manchester City, kalan maçlarını kazanarak gruptan 14 puanla lider çıktı.

Son 16 turunda Almanya'nın Leipzig takımıyla eşleşen Manchester City, 1-1 berabere biten maçın rövanşında rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu turda bir diğer Almanya temsilcisi Bayern Münih'le karşılaşan City, 3-0 ve 1-1'lik skorlarla güçlü rakibini turnuva dışında bıraktı.

Yarı finalde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 14 kez kazanma başarısını gösteren Real Madrid ile eşleşen Manchester ekibi, deplasmanda 1-1 berabere biten ilk ayağın rövanşında rakibini 4-0 yenerek kupaya bir adım daha yaklaştı.

Haaland gole doymuyor

Manchester City'de ilk sezonunu geçiren Norveçli yıldız Erling Haaland, 12 gollük performansıyla takımının skor yüküne büyük katkı verirken, Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurdu.

Son 16 turunda, ilk yarısında "hat-trick" yaptığı Leipzig maçında toplam 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı.

"Devler Ligi"ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe daha imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.

Haaland ayrıca, turnuvada bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Organizasyonda daha önce Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla Brezilyalı Luiz Adriano, Mart 2012'de de Barcelona formasıyla Lionel Messi, takımları adına 5 gol kaydetmişti.

Manchester City'de Arjantinli Julian Alvarez, Cezayirli Riyad Mahrez ve Portekizli Bernardo Silva, 3'er golle Haaland'ı takip etti.

Avrupa'da üçüncü final

İngiltere Premier Lig'de son 6 sezonda 5 kez şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara ulaşamayan Manchester City, Inter karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Guardiola yönetimindeki Manchester City, iki yıl önce de "Devler Ligi"nde finale yükselmiş ancak Chelsea'ye 1-0 yenilerek sahadan kupasız ayrılmıştı.

İngiliz temsilcisi, daha önce 1969-1970 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürmüştü.