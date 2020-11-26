Galatasaray, Rize'de kazanarak deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Son 2 deplasmandan galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılarda hedef 3’te 3 yapmak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor’u 2-1 yenen Fatih Terim’in öğrencileri, Karadeniz deplasmanında da kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Sarı kırmızılılar, bu sezon dış sahada geçen yıla oranla farklı bir tablo sergiliyor. Geçen sezon deplasmanda 17 maçta 5 galibiyet alan Galatasaray, bu sezon 4 dış saha maçının 3'ünü kazandı, birini ise kaybetti.

Sarı kırmızılılar, tek mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında yaşadı. Yusuf Erdoğan'ın golüne engel olamayan Galatasaray, maçtan 1-0 yenik ayrılmıştı.

Sarı kırmızılı ekip, deplasmandaki gol sayısı bakımından da, pandemi sonrası performansını geride bıraktı.

Geçen sezon pandemi sonrasında dış sahada 5 maçta 4 gol atan Galatasaray, bu sezonki 4 deplasman karşılaşmasında fileleri 6 kez havalandırdı.