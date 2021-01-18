Galatasaray’da gündem, kadroya yapılacak olan takviyeler. Yönetim, Fatih Terim’in açıkladığı transfer listesi üzerinde temaslarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar, ekonomik gerçekler ölçüsünde deneyimli teknik adamın listesinde yer alan maksimum oyuncu sayısını kadroya katmak istiyor.

Onyekuru için pazarlık devam ediyor

Galatasaray, bu noktada transferde önceliği Henry Onyekuru ve Mostafa Mohammed’e verdi. Onyekuru ile anlaşma sağlayan yönetim, Monaco ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Nijeryalı futbolcunun transferinde yaşanan tıkanıklığın, kiralamadan sonraki satış opsiyonunda olduğu öğrenildi.

Galatasaray, satın alma opsiyonuyla 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isterken, Monaco’nun ise zorunlu opsiyonda ısrar ettiği belirtildi. Tarafların bu konuda anlaşma sağlaması durumunda transferin tamamlanacağı ifade edildi.

Zamalek, Mostafa Mohamed'i satmaya sıcak bakıyor

Hedefteki bir diğer isim ise Mostafa Mohamed. Mısırlı futbolcu’nun kulübü Zamalek, oyuncuyu bonservisi ile satmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray’ın Saint Etienne ile anlaşamayan Zamalek Kulübü'ne Mohamed için yeni bir teklif yapılacak.

Sarı kırmızılıların 23 yaşındaki forvet için 1,5 yıllık kiralama teklifini Mısır kulübüne sunacağı gelen haberler arasında.