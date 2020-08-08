Galatasaray’da takımdan ayrılacak isimler merak konusu.

Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile kadrosunu takviye eden sarı kırmızılılarda, vedalaşılacak oyuncular da netleşmeye başladı.

Maicon’u Al Nassr’a satan Galatasaray, Ryan Babel için Fulham’la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Premier Lig’e tekrar geri dönen Londra ekibinin, Hollandalı futbolcuyu transfer etmek istediği ve menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ifade edildi.

Fulham'dan resim teklif bekleyen Galatasaray’ın, Ryan Babel ile yolları ayırmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Yeni sezon planında Belhanda yok

Sarı kırmızılılarda, kadroda düşünülmeyen bir diğer isim ise Younes Belhanda.

Suudi Arabistan ve Katar kulüpleri ile birlikte Sampdoria’nın radarında olan Faslı oyuncu için Galatasaray’a henüz teklif gelmedi.

Yönetimin yıllık 3 milyon 350 bin euro maaş alan ve 1 yıl daha kontratı olan Belhanda için gelecek teklifleri beklediği öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncunun ise yönetiminden bonservisini talep etmesinden dolayı, transfer sürecinin uzayabileceği gelen haberler arasında.