Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlıların önceliği, golcü transferini bitirmek.

Beşiktaş'ın gündemindeki isim Mario Balotelli. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, İtalyan yıldız ile görüşmeleri sürdürüyor.

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki golcü, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali, Balotelli’nin tercihinde önemli etkenlerden biri.

Transferdeki en kritik nokta ise İtalyan golcünün yıllık 2,5 milyon euro garanti ücretten minimum 2 yıllık sözleşme istemesi.

Takıma katılacak yıldız isimlere 1,5 milyon eurodan fazla vermek istemeyen yönetim, İtalyan oyuncuyla mali konuları görüşmeyi sürdürüyor.

Orta yol bulunması durumda Mario Balotelli, Beşiktaş forması giyebilir.

Öte yandan genç isimleri de kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Altınordu’nun 21 yaşındaki kanat oyuncusu Atakan Üner ile anlaşma noktasına geldi.

Kulübüyle 2 yıllık daha kontratı bulunan Atakan için, Altınordu yönetimiyle son kez masaya oturulacak.

Beşiktaş, genç ismin bonservisini 500 bin euroya almaya çalışıyor.