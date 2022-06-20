Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
Galatasaray Kulübünde futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Etiketler: Galatasaray
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