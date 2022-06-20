Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray’ın futbol direktörü Cenk Ergün oldu
[Fotoğraf: DHA]
Galatasaray Kulübünde futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
CANLI YAYIN | Futbol Direktörümüz Cenk Ergün GSTV'de açıklamalarda bulunuyor https://t.co/qnGIGchy1i pic.twitter.com/WuVLh2fUhw— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 20, 2022
Etiketler: Galatasaray
Sıradaki Haber
Galatasaray'da Sensibile ile yollar ayrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz