Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlar kıran kırana geçiyor.

Kadroya dahil edilen son takviyelerle birlikte hem takım kalitesi arttı, hem de rekabet zirveye ulaştı.

Oyuncular, teknik direktör Fatih Terim’in gözüne girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Terim, ortaya çıkan bu tablodan oldukça memnun...

Daha önce milli takım aralarında çok sayıda oyuncu eksildiği için takımı toparlamakta zorlanan tecrübeli çalıştırıcı, artık böyle bir problemle karşılaşmıyor.

Yıldızlarla olduğu kadar gençlerle de ilgilenen Fatih Terim, onları da zorlu maratona hazırlıyor.

Beklenen buluşma

Florya’da beklenen büyük buluşma ise gerçekleşti. Bel ağrıları nedeniyle son iki antrenmana katılamayan Terim, sabah çalışmasında Falcao ile bir araya geldi.

Kolombiyalı golcüden beklentileri yüksek olan tecrübeli teknik adam, yeni yıldızına başarı diledi.

Kaynak: TRT Spor