Spor

Kokorin ve Mamaev'e şartlı tahliye

06 Eylül 2019 Cuma 13:19 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 13:45

"Holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından mayıs ayında hüküm giyen Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev 17 Eylül'de tahliye edilecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'da kavgaya karıştıkları gerekçesiyle hüküm giyen Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev'in şartlı tahliye edilmesine karar verildi. Belgorod bölgesinde Alekseyevskiy Mahkemesi, Kokorin ve Mamaev'in şartlı tahliyesine hükmetti. Futbolcular 17 Eylül'de tahliye edilecek. Mayısta "Holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Rus milli futbolcular Kokorin 18 ay ve Mamaev 17 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Rusya Premier Lig'de şampiyon olan Zenit'te oynayan Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev, Ekim 2018'de Moskova'da gerçekleştirilen iki saldırı nedeniyle tutuklanmıştı. Kaynak: AA Etiketler: Pavel Mamaev Aleksandr Kokorin

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