Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, top kapma ve pas çalışmasının ardından pozisyon sonlandırma üzerinde durulduğu kaydedildi.
İdmanın yarı sahada gruplar halinde baskı ve atak sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Etiketler: Fatih Karagümrük İstanbul Süper Lig Galatasaray
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