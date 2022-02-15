Galatasaray'da, Domenec Torrent 5 maçı geride bıraktı. İspanyol teknik adam, bu dönemde 27 oyuncuya şans verdi, tercihleri görevi devraldığı Fatih Terim'den farklı olmadı.

Marcao ve Kerem vazgeçilmez

Torrent döneminde en fazla forma giyenler 450'şer dakika ile Marcao ve Kerem. 1 maçı cezalı geçiren Berkan Kutlu ve Victor Nelsson 360'ar dakika sahada kaldı.

Cicaldau 354 dakika, Van Aanholt 339 dakika ve 1 maç cezalı geçiren Taylan Antalyalı 334 dakika süre aldı.

Fatih Terim döneminde son maçlarda süre alamayan Emre Kılınç ise 4 maçta toplam 279 dakika forma giydi. Tecrübeli teknik adamın görev verdiği futbolculardan Aytaç, Atalay, Oğulcan ve Yedlin'le ise yollar ayrıldı.

En az süre Arda Turan'a

Torrent döneminde en az şansı Arda Turan buldu. 35 yaşındaki futbolcu, kadroda olduğu 3 maçta toplam 12 dakika süre aldı.

Arda Turan'ı, 28 dakika ile Barış Alper ve 5 maçta toplam 90 dakika süre alan Olimpiu Morutan izledi. Torrent iş başı yaptığı dönemde milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Sofianne Feghouli 2, Mustafa Muhammed ise 4 lig maçını kaçırdı.

Inaki Pena 2 maça çıktı

Yeni transferden 11'in değişmezi ise kaleci Inaki Pena oldu. İspanyol file bekçisi, Muslera’nın yokluğunda çıktığı 2 maçta 180 dakika kaleyi korumayı başardı.

Bafetimbi Gomis 1 maçta 59 dakika, Erick Pulgar ise 2 maçta 18 dakika oynadı. Kadroya yeni katılan isimlerden Semih Kaya, 2 maçlık süreçte henüz süre almadı.