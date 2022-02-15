UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.