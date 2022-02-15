Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe-Slavia Prag maçına İtalyan hakem
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turunda 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı ilk maçı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.
Etiketler: Fenerbahçe Avrupa Kupaları
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