Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunu hazırlıkları devam ediyor.

Organizasyonun Büyükşehir Belediyesince geleneksel hale getirildiği aktarılan açıklamada, bu yıl iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla koşulacak yarı maratonun sloganının "Dünyanın Sana İhtiyacı Var" olacağına işaret edildi.

Açıklamada, organizasyonun 20 Şubat Pazar günü halk koşusu, 10 ve 21 kilometre koşuları olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirileceği kaydedilerek, ilgilenenlerin 18 Şubat Cuma saat 17.00'ye kadar kayıt yaptırabileceği ifade edildi.

Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceği bildirildi.