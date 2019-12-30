Süper Lig'in ilk yarısını lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde bitiren Galatasaray'da değişim başlıyor.

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen sarı kırmızılılarda 7 isimle yollar ayrılabilir.

Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak değişimin ilk adımını atan teknik direktör Fatih Terim, Mariano, Nagatomo ve Emre Mor'u da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmüyor.

Belhanda'ya gelecek tekliflerin değerlendirilmesini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Selçuk İnan ve Ryan Babel için ise son kararını verecek.

Sezonu kapatan Chirstian Luyindama'nın sözleşmesi sezon sonuna kadar dondurulacak.

Yaşadığı sakatlık sonrasında ilk yarıyı kapatan Florin Andone’nin sözleşmesini de dondurmayı planlayan yönetim, Rumen forvetin iyileşme sürecinin beklenenden hızlı gelişmesi nedeniyle henüz kararını vermedi.

Galatasaray'da takıma katılacak isimler de netleşmeye başladı.

Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi ile el sıkışan sarı kırmızılılar, Eskişehirspor forması giyen Jesse Sekidika ile de büyük oranda anlaşma sağladı.

Martin Linnes, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne de yeniden takıma katılacak.

Transferi en çok merak edilen isimse Arda Turan. Tecrübeli futbolcunun sarı kırmızılı takıma dönmesi bekleniyor.

Galatasaray, orta saha ve stoper takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: TRT SPOR