17. dakikada Gaziantep FK, Papy Djilobodji'nin golüyle 1-0 öne geçti. 36. dakikada Galatasaray, Radamel Falcao'nun golüyle maçta eşitliği sağladı. 1-1

40. dakikada Galatasaray'da Belhanda sarı kırmızılı ekibi 2-1 öne geçirdi. 66. dakikada Sofiane Feghouli'nin golüyle Galatasaray farkı ikiye çıkardı. 3-1

78. dakikada Gaziantep FK, Patrick Twumasi'nin golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

90+15. dakikada Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.

56. dakikada Galatasaray, maçta 10 kişi kaldı. Kenan Özer'e yaptığı faul sonrasında Ahmet Çalık bariz gol şansı sebebiyle hakem Alper Ulusoy'dan kırmızı kart gördü.

Son maçında Çaykur Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, son dakikada yediği golle bir darbe daha alarak galibiyeti kaçırdı ve haftayı 51 puanla tamamladı.

Gaziantep FK ise uzatmalarda bulduğu golle bir puan alarak haftayı 34 puanla kapattı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Ligin 29. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın yerden pasıyla ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

GOL - 17. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Güray Vural'ın kullandığı korner atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Djilobodji, yaptığı sert kafa vuruşuyla topu kaleci Okan Kocuk'un da uzandığı köşeden ağlara gönderdi. 0-1.

20. dakikada Güray Vural'ın ceza yayı hemen önünde kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan Kocuk yatarak topu çıkardı.

34. dakikada Galatasaray çok önemli bir fırsatında yararlanamadı. Feghouli'nin derinleme pasında savunmanın arkasında topla buluşan Onyekuru, ceza sahasının sol çaprazında kaleci Günay Güvenç'i de geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş ağlara doğru yolladı. Ancak son anda araya giren Kana Bıyık, topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

GOL - 36. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Feghouli'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1.

GOL - 40. dakikada Galatasaray skoru 2-1 yaptı. Seri'nin pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Belhanda, şık bir çalımla savunmadaki iki rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KIRMIZI KART GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI 56. dakikada Seri'nin hatalı pasıyla topu kapan Kenan Özer ceza hasına girerken Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrasında Ahmet Çalık kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 66. dakikada Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortada Feghouli topun gelişine sol ayağıyla düzgün vurdu ve meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 3-1

GOL - GAZİANTEP FARKI BİRE İNDİRDİ 78. dakikada Twumasi ceza sahasının biraz gerisinden sert bir vuruş çıkardı. Yerden seken top kaleci Okan'ı geçerek uzak direkten ağlarla buluştu. 3-2

90. dakikada Gaziantep FK, Maxim ile sağdan köşe vuruşu kullandı. Kenan Özer'in ceza sahası içinde kafa vuruşunda yere çarpan topu kaleci Okan Kocuk, soluna uzanarak direk dibinde kornere çeldi. Aynı dakika içinde Oğuz Ceylan'ın sağdan ortasına Djilobodji'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+4. dakikada konuk takımın golü iptal edildi. Kenan Özer'in sağdan ortasında Kayode'nin altıpas önünden röveşatasında, meşin yuvarlak filelere gitti. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Alper Ulusoy, pozisyonun başlangıcında Oğuz Ceylan'ın Jimmy Durmaz'a faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

GOL - GAZİANTEP SKORU EŞİTLEDİ 90+15. dakikada Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in golüyle maçta skoru 3-3'e getirdi. Alexandru Maxim, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 3-3

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 81 Martin Linnes), Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Michael Seri, Belhanda (Dk. 72 Selçuk İnan), Emre Akbaba (Dk. 60 Taylan Antalyalı), Feghouli (Dk. 88 Jimmy Durmaz), Onyekuru, Falcao (Dk. 80 Jesse Sekidika).

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Oğuz Ceylan, M. Erdem Uğurlu (Dk. 62 Souleymane Diarra (Dk. 79 Furkan Soyalp)), Kana-Biyik (Dk. 79 Kubilay Aktaş), Kenan Özer, Jefferson (Dk. 67 Muhammet Demir), Güray Vural (Dk. 63 Patrick Twumasi), Maxim, Kayode

Gol: Dk. 17 Papy Djilobodji, Dk. 78 Patrick Twumasi, Dk. 90+15 Alexandru Maxim (Gaziantep FK), Dk. 36 Falcao, Dk. 40 Belhanda, Dk. 66 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Mariano, Dk. 51 Belhanda, Dk. 63 Saracchi, Dk. 90+1 Okan Kocuk, Dk. 90+10 Ömer Bayram, Onyekuru (Maç bitiminde) (Galatasaray), Dk. 51 Kenan Özer, Dk. 90+6 Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 56 Ahmet Çalık (Galatasaray)