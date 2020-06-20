Haber Giriş: Kaynak: AA
TFF'den Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktörü Yılmaz Vural dahil 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden Akhisarspor için bir mesaj yayımlandı.
Mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü teknik direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" sözleri kullanıldı.
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