Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 08.02.2024 22:38

Galatasaray yeni transferi Derrick Köhn'ü duyurdu

Galatasaray Kulübü, Alman ekibi Hannover 96'dan savunma oyuncusu Derrick Köhn'ü 3 milyon 350 bin euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray yeni transferi Derrick Köhn'ü duyurdu
[Fotograf: AA]

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 euro transfer bedeli ile 300.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.

Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 euro, 2024/2025 sezonu için net 450.000 euro ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 euro sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 euro imza ücreti ödenecektir." denildi. 

ETİKETLER
Galatasaray Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Kupada son çeyrek finalist Beşiktaş oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:21
İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırı düzenledi
00:16
İran, ABD'nin Bağdat saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirdi
00:16
Düzce'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
00:11
İsrail savaş kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüşmek üzere toplandı
23:58
Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun yaşıyor
23:36
Sınır Tanımayan Doktorlar: Temiz su yetersizliği nedeniyle Filistinliler için yaşam koşulları umutsuz
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Tayland'da bir fil, sahibini ezerek öldürdü
Tayland'da bir fil, sahibini ezerek öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ