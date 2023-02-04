Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Trabzonspor maçına hazır
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, 5 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek.
Etiketler: Galatasaray Trabzonspor Süper Lig Derbi
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