Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, 5 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek.