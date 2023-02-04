Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal'ın yenilmezlik serisi son buldu
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de Everton, sahasında Arsenal'ı 1-0 yendi.
Premier Lig'in 22. haftasında Everton, Goodison Park'ta lider Arsenal'ı ağırladı.
Frank Lampard'ın ayrılmasının ardından teknik direktör Sean Dyche yönetiminde ilk maçına çıkan Everton, 60. dakikada James Tarkowski'nin golüyle galibiyete ulaştı.
Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Everton, ligde 8 hafta sonra kazanarak 18 puana yükseldi.
Ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi sona eren ve 50 puanda kalan Arsenal ise en yakın rakibi Manchester City'nin 5 puan önünde zirvedeki yerini korudu.
Etiketler: Premier Lig
Son Haberler
- 20:04
- 19:47
- 19:40
- 19:36
- 19:30
Sıradaki Haber
Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer gitti Hakan Kutlu geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz