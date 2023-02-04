Antalyaspor yara sardı
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 yendi.
Antalyaspor ile Gaziantep FK, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti.
Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçında tek bir galibiyet alan Antalyaspor, evinde Gaziantep FK'yı tek golle geçti.
Kırmızı beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü, 29. dakikada Fredy kaydetti.
Gaziantep FK'da Markovic 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Öte yandan, Gaziantep FK'da sarı kart gören kaleci Güven ile kırmızı kart gören Markovic, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Ligde yedinci galibiyetini alan Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, 24 puana yükselerek küme düşme hattından uzaklaştı.
Ligde iki maç sonra yenilen Gaziantep FK ise 25 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
24. dakikada Luiz Adriano'nun ara pasında ceza sahası içinde kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Figueiredo'nun sert şutunda, kaleci Leite uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
GOL - 29. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ani gelişen Antalyaspor atağında Luiz Adriano'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Fredy'nin vuruşunda, top uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada Fernando'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, topla ön direk hizasında buluşan Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
48. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Markovic'in pasında topa hareketlenen Maxim ve Figueiredo çarpıştı. Bu sırada boşta kalan meşin yuvarlak savunma oyuncularının müdahalesinin ardından kale direğine çarparak kornere çıktı.
67. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Luiz Adriano, meşin yuvarlağı kafayla auta gönderdi.
74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Markovic'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
90. dakikada Gaziantep FK, sahada 10 kişi kaldı. Antalyaspor ceza sahasında yaşanan karambol sırasında kaleci Leite yerde kaldı. Bu sırada hakeme itiraz eden Markovic ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
90+9. dakikada kaleci Günay Güvenç'in kendi yarı sahalarında kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak Antalyaspor ceza sahasında Ertuğrul Ersoy'dan sekti. Topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Luiz Adriano'nun ters vuruşunda, meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak kornere çıktı.
Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Mert Bulut.
Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 59 Gerxhaliu), Güray Vural, Fredy (Dk. 80 Mehmedi), Fernando, Ndao (Dk. 80 Floranus), Larsson (Dk. 65 Erdal Rakip), Doğukan Sinik (Dk. 65 Ghacha), Adriano.
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Ömürcan Artan (Dk. 46 Veliu), Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Hanousek, Jevtovic, Kitsiou, Furkan Soyalp (Dk. 84 Mirza Cihan), Maxim, Markovic, Figueiredo.
Sarı kartlar: Dk. 2 Furkan Soyalp, Dk. 78 Güven Güvenç, Dk. 85 Markovic, Dk. 90+2 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 34 Larsson, Dk. 45+4 Fernando, Dk. 56 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Gol: Dk. 29 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Markovic (Gaziantep FK)
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