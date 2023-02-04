Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer gitti Hakan Kutlu geldi
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Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanan Tuzlaspor maçında 2-1 mağlup olan Erzurumspor FK, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollarını ayırdı. Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaştı.
Mavi-beyazlı kulübü ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.
"Teknik direktörümüz Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
Kamuoyunun Bilgisine | pic.twitter.com/uzqlL6HWBW— Erzurumspor FK (@Erzurumspor) February 4, 2023
Teknik direktörlüğe Hakan Kutlu getirildi
Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile prensipte anlaşmaya vardı.
"Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile prensipte anlaştı. Camiamıza hayırlı olsun.".
Teknik Direktör Hakan Kutlu ile prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/CGOgHyc1zM— Erzurumspor FK (@Erzurumspor) February 4, 2023
Etiketler: Erzurumspor
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