Mavi-beyazlı kulübü ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

"Teknik direktörümüz Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Teknik direktörlüğe Hakan Kutlu getirildi

Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile prensipte anlaşmaya vardı.

"Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile prensipte anlaştı. Camiamıza hayırlı olsun.".