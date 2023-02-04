Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bandırmaspor'da Mesut Bakkal'ın sözleşmesi feshedildi
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Altaş Denizlispor'a 4-1 yenilen Beyçimento Bandırmaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından ayrılık duyuruldu.
"Bugün evimizde oynadığımız Altaş Denizlispor karşılaşması sonrası teknik direktörümüz Mesut Bakkal'ın sözleşmesi fesih edilmiş, yollarımız ayrılmıştır. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Kamuoyuna Bilgilendirme. pic.twitter.com/HFqAYoDLYs— Bey Çimento Bandırmaspor (@Bandirmaspor) February 4, 2023
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