Galatasaray Tete için gelecek teklifleri değerlendirecek

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sacha Boey'in, Bayern Münih'e transferinin ardından sarı kırmızılılarda ayrılıkların sürmesi bekleniyor.

Tete için Suudi Arabistan ve Brezilya'dan bazı kulüplerin ilgisi bulunuyor. Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Galatasaray yönetimi, Tete'den 8-9 milyon euro civarında bir gelir bekliyor. Brezilyalı oyuncunun olası transferden elde edilecek para, sağ ve sol bek transferine harcanacak.

Tete, yaz döneminde Shakhtar Donetsk'den transfer edilmişti. 4+1 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu, bonservissiz şekilde takıma katılmıştı.

Tete, Galatasaray'da şu ana kadar beklenen katkıyı veremedi. Sarı kırmızılı formayı 27 maçta giyen Brezilyalı futbolcu, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.