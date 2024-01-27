Çok Bulutlu 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 27.01.2024 14:50

Galatasaray Tete için gelecek teklifleri değerlendirecek

Galatasaray'da takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Sacha Boey'in ardından Tete için de gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Galatasaray Tete için gelecek teklifleri değerlendirecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sacha Boey'in, Bayern Münih'e transferinin ardından sarı kırmızılılarda ayrılıkların sürmesi bekleniyor.

Tete için Suudi Arabistan ve Brezilya'dan bazı kulüplerin ilgisi bulunuyor. Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Galatasaray yönetimi, Tete'den 8-9 milyon euro civarında bir gelir bekliyor. Brezilyalı oyuncunun olası transferden elde edilecek para, sağ ve sol bek transferine harcanacak.

Tete, yaz döneminde Shakhtar Donetsk'den transfer edilmişti. 4+1 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu, bonservissiz şekilde takıma katılmıştı.

Tete, Galatasaray'da şu ana kadar beklenen katkıyı veremedi. Sarı kırmızılı formayı 27 maçta giyen Brezilyalı futbolcu, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

ETİKETLER
Galatasaray Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Milli sprocu İlke Özyüksel Mihrioğlu'ndan altın madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:03
Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu
15:12
İLBANK 2023'te yerel yönetimlere 27,4 milyar lira destek sağladı
14:34
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tekelinde değildir
13:39
Doktorları, ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
13:38
AK Parti'nin seçim beyannamesi için geri sayım
Mardin'de sis etkili oldu
Mardin'de sis etkili oldu
FOTO FOKUS
CHP'de uzun soluklu 'aday' mesaisi
CHP'de uzun soluklu 'aday' mesaisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ