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Spor
DHA 27.01.2024 14:35

Şampiyon masa tenisçisi 87 yaşında raket sallıyor

Mersin'de 10 yaşındayken masa tenisiyle tanışan emekli sınıf öğretmeni 87 yaşındaki Ahmet Özer, raket sallamaya devam ediyor.

Şampiyon masa tenisçisi 87 yaşında raket sallıyor

Emekli öğretmen Ahmet Özer, 10 yaşındayken masa tenisine başladı. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 112 ödül kazandı.

İlerleyen yaşına rağmen müsabakalara katılmaya devam eden Özer, performansı ile gençlere örnek oluyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Özer, hedefinin 100 yaşına kadar masa tenisi oynamak olduğunu belirtti.

"Bu spora 10 yaşlarında başladım. Ortaokula giderken yumurtanın masa üzerinde yuvarlandığını gördüm. Yere düşeceği anda elime aldım, elimin uçtuğunu hissettim. Masa tenisine aşk orada başladı. 1958'de öğretmen olduktan sonra görev yaptığım okulda masa kurdum. Mersin'e döndükten sonra ise masa tenisine ilgimi sürdürdüm. Türkiye'yi 2002'de Japonya'da gerçekleştirilen dünya şampiyonasında temsil ettim. Türk bayrağını taşırken çok gururlandım. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Yurt içinde sayısız birincilikler aldım."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Hiçbir başarı tesadüf değildir"

Özer, 70 yıldır masa tenisi oynadığını ve hiçbir başarının tesadüf olmadığını söyledi.

"Her şey sevgiyle başlar, işinize severek yaparsanız başarı kendiliğinden gelir. Ben masa tenisine değer veriyorum. Şu an ödül sayım 100'ü geçti. 87'den gün aldım. Türkiye'nin en yaşlı masa tenisi sporcusu unvanını aldım. Burada antrenörler yetiştirdim, milli sporcular yetiştirdim. Onlarla birlikte çalışıyorum. Ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmaya devam ediyorum. Hedefim 100 yaşına kadar oynamak."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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