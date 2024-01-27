Çok Bulutlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.01.2024 14:25

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları hazırlıkları tamamlandı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Erzurum'da 2-12 Mart'ta düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları hazırlıkları tamamlandı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, tarihi, doğası, kültürel zenginlikleri ve her branşta spor etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazır Erzurum'un 20. İşitme Engelliler (Deaflmypics) Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Vural, olimpiyatlar için milli sporcuların çalışmalarına son hızla devam ettiğini ifade etti.

"20. Kış Olimpiyatları'nı 6 branşta 40'a yakın ülkeden, 800'ün üzerinde sporcu ve teknik heyetin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Kandilli Tesisleri'nde kayaklı koşu, Palandöken ilçemizin Konaklı Ejder 3200 Parkuru'nda alp disiplini ve snowboard, Yakutiye ilçesinde curling, Erzurum GSB Gençlik Merkezi'nde satranç, Aziziye ilçesinde futsal müsabakaları gerçekleştirilecek. Dünyadaki en büyük 3. spor etkinliği olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı 100'den fazla ülkenin yakından takip ettiğini ifade etmek isterim."

"Sesimiz spor olsun ve tüm dünya bizi duysun" diyen Vural, katkılarından dolayı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e de teşekkür etti.

Sıradaki Haber
Türkiye Kış Bisiklet Yarışları serisi Aspendos'ta başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:34
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
13:39
Doktorları, ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
13:38
AK Parti'nin seçim beyannamesi için geri sayım
13:38
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
13:33
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 26 bin 257'ye yükseldi
13:29
MHP Lideri Bahçeli sahaya iniyor
Mardin'de sis etkili oldu
Mardin'de sis etkili oldu
FOTO FOKUS
CHP'de uzun soluklu 'aday' mesaisi
CHP'de uzun soluklu 'aday' mesaisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ