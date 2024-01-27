Kick boksçu Emre Güney'in hedefi dünya şampiyonluğu

Giresun'da çevresindekilerin, "Senden iyi sporcu olur" söylemlerinin ardından spora yönelen Emre Güney, 2016'da Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü'nde kick boksa başladı.

Emre Güney, 2021'de milli takıma seçildi, o yıl Karadağ'daki Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, 2022'de İtalya'daki Dünya Şampiyonası'nda gençler kategorisinde ikinci oldu.

KKTC'deki üniversite eğitimi nedeniyle çalışmalarını bireysel sürdüren genç sporcu, Giresun'a dönüp tekrar milli takıma seçilerek dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Emre Güney, aile büyükleri başta olmak üzere çevresindekilerin iri vücuduyla ilgili hep olumlu söylemlerde bulunduğunu belirtti.

Çocukluk döneminin çok hareketli geçtiğini anlatan Emre Güney, enerjisini sporda harcamaya karar verdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Emre Güney, bir süre yüzme, futbol ve basketbolla ilgilendiğini dile getirdi. Emre Güney, ilk antrenmanında antrenörü Aziz Özdemir'in, "Sen bu sporda devam et, ileride çok güzel şeyler yaparsın ve şampiyon olursun" dediğini aktarsı.

"Dediği gibi de oldu, kendisinden Allah razı olsun. Bu süreçte beni en çok destekleyen annem, babam ve antrenörüm oldu. Ablam kick boksa başlamak istedi, sonra vazgeçti. Ben de 'Madem sen başlamadın, ben başlayayım.' dedim ve öyle de başladım."

Emre Güney, kick boksun zor bir spor olduğunun altını çizdi.

"Antrenmanda yaşadığımız sakatlıklar oluyor, bu biraz güç sporu olduğu için en başta bizi sakatlıklar yoruyor. Bu zamana kadar 7-8 kez sakatlanmışımdır. Sürekli bir fizyoterapi süreci oluyor."

"Milli takımla başarı elde etmek çok farklı bir duygu"

Emre Güney, milli takımda yeniden yer almayı çok istediğini vurguladı.

"Dışarıdan birçok kişi milli takıma katılıyor, 'Neden onların yerine sen gidesin ki?' diyordum kendime. Daha sonrasında çok yoğun antrenmanlar yapmaya başladım, kondisyon yüklemeye, hızımı artırmaya başladık ve ilk maçlardan sonra da şampiyonluklar gelmeye başlayınca, 'Başkası değil, kendin milli takıma katılmak zorundasın.' dedim ve milli takıma ben gittim. Milli takımla başarı elde etmek çok farklı bir duygu. Özellikle milli formayı giydiğiniz zaman iş kulüpten çıkıp ülkeyi temsil etmeye dönüyor ve sanki bu ülkenin sizden başka derecesi çıkmayacakmış gibi kendinizi ona adapte ediyorsunuz. Milli takım ve İstiklal Marşı'nı okutmak çok farklı bir duygu."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Emre Güney, İtalya'daki Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçında sakatlandığını aktardı.

"Doktorlarımız, 'Final maçına çıkamazsın.' dedi. 'Ben bu maça çıkmak zorundayım, en azından yenilsem de dövüşerek yenilmeliyim.' dedim ve dövüşerek de yenildim. Maça devam edemedim, ayaklarım çok kötü durumdaydı. Sakatlığım nedeniyle devam edemedim ama bu milli formayı taşımak çok farklı bir duygu."

Emre Güney, yeni şampiyonluklar için çalışacağına işaret etti.

"Şampiyonalarda yarışma fikri hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. Hiçbir zaman milli takımı bırakmak istemiyorum. Milli arenadan vazgeçmeyeceğim."