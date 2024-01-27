Karateciler Gürcistan'dan şampiyon dönmek istiyor

Erzurum'da bulunan 42 milli sporcu, yüksek irtifanın avantajlarından yararlanmak için atlama kulelerindeki antrenman salonunda çalışma yapıyor.

Aralarında daha önce birçok şampiyonadan madalyalarla dönen sporcuların da olduğu milliler, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 9-11 Şubat'ta düzenlenecek Ümit, Genç, 21 Taş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmak istiyor.

[Fotoğraf: AA]

Ümit, Genç U21 Teknik Kurulu Üyesi Kaan Yavaşoğlu, şampiyonanın hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

Yavaşoğlu, Erzurum'da daha önce de kamp yapmaya geldiklerini belirtti.

"Erzurum bizim uğurlu şehrimiz. Daha önce Dünya Karate Şampiyonası'nın milli takım kampını yapmıştık ve çok uğurlu geldi. Genel klasmanda takım halinde dünya ikincisi olmuştuk."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Çocuklarımız çok formdalar"

Yavaşoğlu, genç millilerle yeni bir şampiyonaya katılacaklarını vurguladı.

"37 kategoride mücadele edeceğiz ve madalya kovalayacağız. Hedefimiz Allah'ın izniyle Avrupa Karate Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmak. Tüm halkımızın dualarını bekliyoruz onların duaları bizim için çok önemli. Mükemmel bir ekiple hazırlanıyoruz. Çocuklarımız çok formdalar. Avrupa ve dünya dereceleri olan birçok evladımız, yeni yıldızlarımız var. Müthiş bir kadroyla 85 milyonu mutlu etmek için hazırlanıyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Yavaşoğlu, bütün kategorilerde büyük başarılara imza atacaklarına inandıklarını anlattı.

"Yüksek irtifada kamp yapıyoruz. Buradan 6 Şubat'ta ayrılacağız ve maçların yapılacağı tarihte çocuklarımız pik seviyesine ulaşmış olacaklar. Biz bunun karşılığını 2023'te mükemmel şekilde aldık. Çocuklarımızın maç esnasındaki kondisyonları çok yüksekti. Çocuklarımızın şu anki dinamizmleri, moralleri çok iyi. 13 kata sporcumuz var ve çok formdalar. Allah'ın izniyle finallerde alacağımız madalyalarımızı aziz şehitlerimize armağan etmek istiyoruz. 37 kategoride çok büyük başarılara imza atacağız. Bu konuda büyük bir motivasyonla hazırız. Türk karatesi çok güçlü bir yerde çünkü antrenörlerimiz çok başarılı, çok güçlü ve donanımlılar. Hedefimiz takım halinde ülkemize Avrupa Şampiyonluğu sevincini yaşatmak."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Teknik kurulu üyesi Yusuf Coşkun da daha önce kondisyon ve kuvvet çalışması, Erzurum'da ise teknik çalışma yaptıklarını anlattı.

"Genel anlamda iyi sporcularımız var. Alttan gelen yetenekli sporcularımız var. Onlarla beraber şampiyonaya hazırız."