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Spor
AA 27.01.2024 14:40

İşitme engelli milli judocuların hedefi dünya şampiyonasından madalyalarla dönmek

İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı, dünya şampiyonasından zirveyi hedefliyor.

İşitme engelli milli judocuların hedefi dünya şampiyonasından madalyalarla dönmek
[Fotograf: AA]

Judo Milli Takımı'nın Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki hazırlık kampı tamamlandı.

Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Atilla Öztürk,  nisan ayında Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlandıkları kapsamında kamp yaptıkları ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öztürk, kamp merkezinin oldukça güzel olduğunu dile getirdi.

"Biz ilk kez Kastamonu'daki kamp merkezine geliyoruz. Burası gerekten çok donanımlı. Tüm sporcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapıda."

Öztürk, şampiyona hazırlığı için düzenlenen ilk kampın sona erdiğini ifade etti.

"İlk kampımız kuvvet ve kondisyona yönelikti. Toplamda 5 kamp yapacağız. Bundan sonrada ikişer haftalık kamplarımız olacak. Nisanda Kazakistan'daki şampiyonasına gideceğiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öztürk, kamp hakkında bilgi verdi.

"15 sporcumuzun katıldığı kampın ilk günleri daha zordu. Bazı sporcularımız antrenmansız geldikleri için zorlandılar ama son günlere doğru form grafiğimiz yukarı gitmeye başladı. Yeni gelen sporcular daha da kaynaştı. Takım olarak oldukça iyi bir durumdayız. Çok iyi seviyeye geliyoruz. Şampiyona öncesinde iyi bir başlangıç yaptık. Her geçen gün biraz daha ivme kazanıyoruz. Dünya şampiyonasında çok sayıda madalya almayı, zirveyi hedefliyoruz."

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