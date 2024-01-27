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Spor
AA 27.01.2024 14:45

Milli sprocu İlke Özyüksel Mihrioğlu'ndan altın madalya

İlke Özyüksel Mihrioğlu, Mısır'da düzenlenen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda altın madalya kazanma sevinci yaşadı.

Milli sprocu İlke Özyüksel Mihrioğlu'ndan altın madalya

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Kahire’de düzenlenen organizasyonda kadınlar finali tamamlandı.

Eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etapları sonunda 1441 puan toplayan İlke, şampiyonluğa ulaştı. İlke, Kırgızistan’da yapılan 2023'ün son olimpik sıralama yarışından sonra Mısır'da da ilk sırayı aldı.

Finalde yarışan bir diğer milli sporcu İpek Akşin ise 1010 puanla yarışı 17. sırada bitirdi.


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