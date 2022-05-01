Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 20:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti.
Demir Grup Sivasspor ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 45 puan topladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor, 1-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Galatasaray Sivasspor Süper Lig
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