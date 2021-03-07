Sivasspor 9. dakikada Max Gradel'in attığı golle 1-0 öne geçti.

14. dakikada Radamel Falcao Galatasaray'ın golünü atarak skoru eşitledi. 1-1 Kolombiyalı yıldız bu golle ligde yaklaşık 5 ay sonra topu ağlarla buluşturmuş oldu.

38. dakikada Tyler Boyd Sivasspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

68. dakikada penaltı atışını gole çeviren Galatasaray'da Falcao skora yine denge getiren isim oldu. 2-2

Sivasspor'da Gradel 90+6. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kımızı beyazlı ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Galatasaray bu beraberlikle zirve yarışında bir yara daha alarak 58 puana yükseldi. Sarı kırmızılı ekip liderliği Beşiktaş'a devretti.

Demir Grup Sivasspor ise puanını 34 yaptı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onyekuru, Gradel'den sıyrıldıktan sonra pasını Gedson Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ali Şaşal Vural yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

GOL - 9. dakikada Galatasaray savunmasında Linnes, Muslera'ya dönmek istedi araya giren Gradel topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL - 14. dakikada Galatasaray atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Falcao rakibinden kurtulup kaleye vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

18. dakikada Babel'in sağdan ortasında arka direkte altıpasa hareketlenen Onyekuru uygun durumda vurduğu topu üstten auta attı.

32. dakikada Saracchi'nin soldan yerden ortasına Belhanda penaltı noktası civarında bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - 38. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan uzun kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Gradel ceza alanı çizgisi üzerinden vurdu, Muslera'dan dönen topu tamamlayan Boyd takımın bir kez daha öne geçirdi. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle geçildi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yükselen Falcao kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

57. dakikada soldan ceza sahasına çalımlarla giren Onyekuru, topu kaptırdıktan sonra tekrar kazandı. Nijeryalı oyuncunun dar açıdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

61. dakikada Linnes'in sağdan ortasında altıpastaki Babel'in yakın mesafeden kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural son anda engelledi.

VAR KARARI İLE PENALTI - 66. dakikada Galatasaray atağında Babel sağ kanattan ceza alanına girdi Uğur'dan kurtulamadı, Galatasaray'lı oyuncular penaltı itirazında bulundu. 67. dakikada Ali Şansalan VAR monitöründen pozisyonu tekrar izledi. Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.

GOL - 68 dakikada penaltıdan topu ağlara gönderen Falcao skora bir kez daha denge getirdi. 2-2

81. dakikada sağdan kullanılan kornerde altıpas gerisine düşen topa Halil Dervişoğlu uygun durumda vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

KIRMIZI KART - 90+6. dakika konuk takım 10 kişi kaldı. Mücadelenin 32. dakikasında sarı kartı bulunan Gradel, gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

90+7. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Ali Şaşal Vural sağına gelen topu kornere çeldi. Kullanılan korner sonrasında gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasında karşı karşıya vuruşunda top Ali Şaşal'dan döndü. Ardından Arda ve Kerem'in arka arkaya şutlarında defans oyuncuları gole engel oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Mücadele 2-2 sona erdi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özgür Ertem.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk (Dk. 50 Christian Luyindama), Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 79 Halil Dervişoğlu), Belhanda (Dk. 72 Kerem Aktürkoğlu), Babel (Dk. 72 Sofiane Feghouli), Onyekuru (Dk. 79 Arda Turan), Radamel Falcao.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Alaaddin Okumuş), Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Tyler Boyd (Dk. 89 Arouna Kone), Ziya Erdal, Max Gradel, Faycal Fajr, Hakan Arslan, Yatabare (Dk. 73 Olarenwaju Kayode).

Goller: Dk. 9 Max Gradel, Dk. 38 Tyler Boyd (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 ve 68 (penaltıdan) Radamel Falcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 32 Max Gradel, Dk. 43 Mustapha Yatabare, Dk. 81 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor), Dk. 58 Younes Belhanda, Dk. 63 Fernando Muslera, Dk. 64 Marcao, Dk. 90+6 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

Kımızı kart: Dk. 90+6 Gradel (Demir Grup Sivasspor)