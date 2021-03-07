Fenerbahçe Kulübü açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mıza bugün yapılan PCR testleri sonucunda 1 sporcumuzun testi pozitif olarak sonuçlanmış olup izolasyona alınmıştır."

Daha önce de iki oyuncusunun test sonucu pozitif çıkan sarı-lacivertli ekipte, üç sporcunun izolasyon ve tedavi süreci devam ediyor.