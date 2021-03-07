Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda koronavirüs vakası
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Kulübü açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.
"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mıza bugün yapılan PCR testleri sonucunda 1 sporcumuzun testi pozitif olarak sonuçlanmış olup izolasyona alınmıştır."
Daha önce de iki oyuncusunun test sonucu pozitif çıkan sarı-lacivertli ekipte, üç sporcunun izolasyon ve tedavi süreci devam ediyor.
Fenerbahçe Opet Takımımıza bugün yapılan PCR testleri sonucunda bir sporcumuzun daha testi pozitif sonuçlanmış olup, tedavisine başlanmıştır. Toplamda 3 sporcumuz izolasyona alınmıştır.— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) March 7, 2021
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/P7ShxHhPuV
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
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