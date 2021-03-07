Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı
Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Sinan Gümüş, sakatlık geçirdi. Ligde 5 maçtır forma giyemeyen Luiz Gustavo Konyaspor maçı kadrosuna dahil edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncunun sol üst arka adalesinde birinci seviye zorlanma tespit edildi.
Oyuncunun tedavisine başlandı.
Fenerbahçe Konyaspor maçına hazır
Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.
Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı. Mesut Özil'in tedavisine devam edildi, Sadık Çiftpınar ise bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Luiz Gustavo 5 maç sonra kamp kadrosunda
Öte yandan Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçının kamp kadrosunu duyurdu.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle ligde 5 maçtır forma giyemeyen Luiz Gustavo da Konyaspor maçının kafilesine dahil edildi.
"Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse."
İ.H. Konyaspor maçı kamp kadromuz. #KONvFB pic.twitter.com/5FboBgJJQ5— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 7, 2021