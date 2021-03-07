Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rangers 10 yıl sonra şampiyon
İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Rangers, bitime 6 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.
Ligde son 9 sezonun şampiyonu Celtic, Dundee United ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puanını 68'e yükseltti.
#Champion55 pic.twitter.com/46WvfxATQ6— Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021
Bu sonuçla, 88 puanlı lider Rangers bitime 6 maç kala Celtic'in 20 puan önünde yer alarak şampiyonluğu garantiledi.
Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğündeki Glasgow ekibi, 2011 yılının ardından ilk kez Premiership'te şampiyonluğa ulaştı.
We Are Rangers— Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021
We Are Champions#Champion55 pic.twitter.com/UjiBguexfe
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