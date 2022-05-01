Nef Stadı'nda oynanan müsabakada Sivasspor'un gollerini Mustapha Yatabare, Fredrik Ulvestad ve Ahmet Oğuz atarken, Galatasaray'ın gollerini ise Bafetimbi Gomis kaydetti.

Bu sonuçla ligde 14. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray 47 puanda kalırken, Sivasspor ise puanını 48'e çıkardı.

Sahasında 5 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bundan önce sahasında oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

Galatasaray, bu maçlarda Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerken, Yukatel Kayserispor ile berabere kalmıştı.

Gomis'in 7. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Bafetimbi Gomis, ligde bu sezon 7. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe maçında iki, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Emre Kılınç cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Emre Kılınç, maçın 16. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Taraftardan yönetim ve futbolculara tepki

Galatasaraylı taraftarlar maçın son bölümünde kulüp yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu. Taraftarlar, teknik direktör Domenec Torrent ve futbolculara da tepki gösterdi.

Sivasspor karşısında İstanbul'daki ilk mağlubiyet

Galatasaray, Süper Lig'de ilk kez sahasında Demir Grup Sivasspor'a yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce İstanbul'da oynadığı 15 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere kalmıştı.

Bu arada Sivasspor, deplasmanda ilk kez Galatasaray'a 3 gol attı. Öte yandan karşılaşmayı 28 bin 197 biletli taraftarın sahada takip ettiği açıklandı.