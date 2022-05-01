Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin üzerinden henüz bir gün bile geçmeden, sayısız kişi ve kurumdan tebrik mesajları aldığını belirtti.

Ağaoğlu, sosyal medya, telefon, mesaj ve elektronik posta yoluyla kendisine ve kulübe ulaşarak sevinçlerini paylaşan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine, spor kulüplerine, sivil toplum örgütlerine, basın kuruluşlarına ve futbol kamuoyunun tüm paydaşlarına teşekkür etti.

"Trabzonspor'un şampiyonluğunu yaşamak üstelik bu onura kulübün başkanı sıfatıyla nail olmak, benim için başlı başına büyük bir kıvanç vesilesidir."

Ağaoğlu, gelen kutlama mesajlarında yapılan ortak bir vurgunun dikkatini çektiğini ve kendisini oldukça mutlu ettiğini aktardı. "Kamuoyu, Trabzonspor'un bugün elde ettiği başarının, seneler önce ortaya koyduğumuz ve uyguladığımız uzun vadeli planlama ve stratejinin sonucunda gerçekleştiğinin ziyadesiyle farkında. Herkes bunu görüyor ve takdir ediyor. Bu farkındalık, dün geceden beri şahsıma ve kulübüme gelen tüm tebrikleri benim için daha bir anlamlı kılıyor."

"Taraftarlarımız hak ettiği mutluluğu sonuna kadar yaşadı"

Ağaoğlu, taraftarlara teşekkür etti.

"Ben bu güzel ilgi ve teveccühe mazhar olurken, benim de gönülden teşekkür etmek istediklerim var. En başta Trabzonspor taraftarları. Senelerdir bu vuslatın ateşiyle yanan, umutla bekleyen, mücadelesinden vazgeçmeyen taraftarlarımız dün gece hak ettiği mutluluğu sonuna kadar yaşadı. Şampiyonluğu silaha değil, birbirlerine sarılarak kutladıkları, mutluluğumuza kurşun sıkmadıkları için hepsine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Taraftarlarımız elbette önümüzdeki günler, haftalar boyunca şampiyonluğu kutlamaya devam edecek! Bundan sonra da kutlamaların sevdiklerimize sarılarak süreceğine inanıyorum."

Ağaoğlu, bu büyük günün hazırlık aşamasında destek olan herkese de teşekkür etti.

"Yönetsel süreçlerde bizlerin işini kolaylaştırmak için canla başla uğraşan Trabzon Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere bu kutlu günümüzde yanımızda olan destek olan tüm resmi kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza ve iş ortaklarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum."