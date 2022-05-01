Ligde 35. haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2, Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi 7-1 yendi.

Sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.

Küme düşme hattında yer alan Altay ve Çaykur Rizespor, aldıkları galibiyetlerle lige tutundu.

Çaykur Rizespor, haftanın kapanış maçında geçen hafta ligden düşmesi kesinleşen Göztepe'yi deplasmanda 7-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'un bu galibiyetini, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Altay'ı da ligde tutmaya yetti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 35. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 3-2

GZT Giresunspor-Adana Demirspor: 2-0

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 2-3

İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

Atakaş Hatayspor-Altay: 0-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 2-3

Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

Göztepe-Çaykur Rizespor: 1-7

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-3

Puan durumu

Ligde geride kalan 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 35 22 11 2 65 31 34 77 2.FENERBAHÇE A.Ş. 35 20 8 7 67 37 30 68 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 35 19 7 9 60 40 20 64 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 35 18 6 11 52 34 18 60 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 35 16 7 12 61 57 4 55 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 35 14 12 9 52 46 6 54 7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 35 15 8 12 44 50 -6 53 8.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 35 14 10 11 50 42 8 52 9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 35 14 10 11 46 42 4 52 10.ATAKAŞ HATAYSPOR 35 14 7 14 50 55 -5 49 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 35 12 12 11 47 45 2 48 12.KASIMPAŞA A.Ş. 35 13 8 14 58 50 8 47 13.GALATASARAY A.Ş. 35 13 8 14 47 50 -3 47 14.GZT GİRESUNSPOR 35 12 7 16 38 41 -3 43 15.YUKATEL KAYSERİSPOR 35 11 10 14 49 58 -9 43 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 35 11 9 15 45 52 -7 42 17.ALTAY 35 9 6 20 35 50 -15 33 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 35 9 6 20 40 66 -26 33 19.GÖZTEPE A.Ş. 35 7 7 21 39 65 -26 28 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 35 5 5 25 26 60 -34 20

Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın müsabaka programı şöyle:

6 Mayıs Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK- Yukatel Kayserispor (Kalyon)

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Adana)

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)