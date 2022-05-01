Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yusuf Yazıcılı CSKA Moskova haftayı mağlubiyetle kapattı
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 27. haftasında Akhmat Grozny'e 2-0 yenildi.
Haftaya 3. sırada başlayan CSKA Moskova, Akhmat Grozny'ye konuk olduğu maçta aldığı mağlubiyetle 4. sıraya düştü. Maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 58 dakika süre aldı.
CSKA Moskova, 47 paunla 4. sıraya düşerken, Akhmat Grozny ise 35 puanla 8. sıraya yükseldi.
Etiketler: Yusuf Yazıcı Rusya
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