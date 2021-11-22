Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak E Grubu 5. hafta müsabakasının biletlerinin passo.com.tr ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden satışa sunuldu.

Biletleri ilk olarak 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahipleri alabilecek.

Karşılaşmanın biletleri 23 Kasım Salı günü saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacak.