Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının biletleri satışa çıktı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Kasım Perşembe günü sahasında Fransa ekibi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak E Grubu 5. hafta müsabakasının biletlerinin passo.com.tr ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden satışa sunuldu.
Biletleri ilk olarak 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahipleri alabilecek.
Karşılaşmanın biletleri 23 Kasım Salı günü saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacak.
Etiketler: Galatasaray Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Ligi
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