Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Nef Bosna Hersek deplasmanında
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında 13 Ekim Çarşamba günü Bosna Hersek temsilcisi Igokea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Laktasi Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak.
Galatasaray Nef, grubundaki ilk maçında ERA Nymburk'u 101-85 yendi. Igokea ise evinde PAOK'a 68-64 üstünlük kurdu.
Etiketler: Galatasaray Basketbol
Son Haberler
- 11:26
- 11:27
- 11:20
- 11:08
- 10:56
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da Marek Hamsik endişesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz