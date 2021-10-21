Sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanından lider döndü. Galatasaray puanını 7’e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'ndaki maçı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetti.

Mücadelenin ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonu üretmede sıkıntı yaşadı. İkinci yarıda ise Galatasaray daha etkili oldu.

Karşılaşmanın tek golünü ve Galatasaray'agalbiyeti getiren golü 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu ağlarla buluşturdu.

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarsında teknik bir arıza nedeniyle Video Yardımcı Hakem (VAR) kullanılamadı.

Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio'ya 2-0 yendi. Bu sonucun ardından 1 puanla grubun son sırasında kaldı.

Grubun diğer maçında İtalya temsilcisi Lazio, Fransız takımı Olimpik Marsilya'yı Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırladı. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Lazio puanını 4'e, Marsilya ise 3'e yükseltti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada savunmanın arkasına doğru gönderilen topa Kerk hareketlendi. Muslera kalesini terkederek açıyı kapattı ve topa dokundu. Seken top Kerk'e çarpıp dışarıya gitti.

38. dakikada Kerk'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Maradishvili'nin şutu yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada sol kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun kale sahasına aşırttığı topa zor pozisyonda Nelsson vuruşunu yaptı. Kaleci Guilherme gole izin vermedi.

55. dakikada Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Babel kafayı vurdu. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

58. dakikada sağ kanattan sıfıra inen Barış'ın ortasında Mohamed arka direkte kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

63. dakikada sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında sağ çaprazda topla buluşan Zhemaletdinov, şutunu çekti. Bu topa arka direkte Smolov ayak koydu. Top yandan auta gitti.

68. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerem'in yerden vuruşunda top kaleci Guilherme'de kaldı.

[Fotoğraf: AA]

81. dakikada Morutan sağ kanattan sıfıra inip topu içeriye çevirdi. Kerem, yakın mesfaeden vuruşunu yaptı. Guilherme gole izin vermedi.

GOL - 82. dakikada Morutan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerem, ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve direk dibinden topu ağlara gönderdi. 0-1

89. dakikada Diagne'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem'in şutunda Guilherme gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Lokomotiv Stadyumu

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Tiknizyan, Pablo, Jedvaj, Rybus (Dk. 89 Zhivoglyadov), Maradishvili, Barinov, Beka Beka, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 90 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 90 Luyindama), Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), Babel (Dk. 76 Morutan), Mustafa Muhammed (Dk. 76 Diagne)

Gol: Dk. 82 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 36 Babel, Dk. 43 Taylan Antalyalı, Dk. 73 Mustafa Muhammed, Dk. 90 Morutan (Galatasaray), Dk. 69 Barinov (Lokomotiv Moskov)