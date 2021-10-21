İngiltere Premier Lig’de Salah rüzgarı esiyor. Liverpool’un Mısırlı yıldızı, kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyor.

Geçtiğimiz günlerde, Premier Lig'de 100 gol barajını aşan 2'nci Afrikalı futbolcu olan Salah, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

[Fotoğraf: AP]

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 11 resmi maçta, 12 kez fileleri havalandırdı ve 9 maç üst üste gol atarak, Liverpool formasıyla bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Salah’ın üstün performansı, saha dışında da etkisini gösteriyor. Londra’da bulunan bir müze, yıldız futbolcunun balmumundan yapılan heykelini görücüye çıkardı.

Müzeyi ziyaret eden Salah oldukça heyecanlıydı. Oldukça keyifli olduğu gözlenen Mısırlı yıldız, heykelini en ince ayrıntılarına kadar inceledi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.