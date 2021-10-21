Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, 22 Ekim Cuma günü saat 11.00'de 2019-2020 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli satışa çıkarılacak.

Biletlerin genel satışı ise 23 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Koronavirüs salgını kapsamında tedbirlerin uygulanacağı bilet satışı, "passo.com.tr" ile Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Her taraftar, en fazla 2 bilet satın alabilecek.

Konuk takım taraftarları ile 12 yaş altındaki çocukların alınmayacağı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 490 lira

2. kategori: 450 lira

3. kategori: 390 lira

4. kategori: 375 lira

5. kategori: 325 lira

6. kategori: 295 lira

7. kategori: 200 lira

8. kategori: 175 lira

VIP 101-126: 1.100 lira

VIP 100: 1.250 lira

1903 A-E: 1.400 lira

1903 B-D: 1.500 lira