Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda oynanacak maça yardımcı hakem olarak atanan Ata Yıldırım'ın Malatya'daki kötü hava şartları sebebiyle İstanbul'a gelemeyecek olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi.