Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray-Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında bugünoynanacak maçta yardımcı hakem değişikliği yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda oynanacak maça yardımcı hakem olarak atanan Ata Yıldırım'ın Malatya'daki kötü hava şartları sebebiyle İstanbul'a gelemeyecek olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig Kasımpaşa
Son Haberler
- 10:06
- 10:18
- 10:17
- 10:06
- 10:08
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da tek değişiklik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz