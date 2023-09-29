Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na sponsor desteği

RAMS Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşması imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cibara ve Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Barış Erdeniz katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Barış Erdeniz, kendisinin de Galatasaraylı eski bir sporcu olduğunu hatırlattı.

"Ülkemizin en köklü kulüplerinden Galatasaray'la sponsorluk anlaşması için bir arada bulunmaktan gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında kadın voleybolunda Avrupa şampiyonluğu ve Galatasaray'ın Balkan şampiyonluğu bizleri gururlandırdı. Fırsat eşitliği ve kadının güçlendirilmesi için gayretlerimiz devam edecek. Bu sponsorluk da kadın voleybol takımına katkı sağlayacaktır. Yıllardır yapmış olduğumuz sponsorluklarla kendimizi sporun enerjisi olarak konumlandırıyoruz. Galatasaray'a teşekkür ediyor, sponsorluğun herkes için hayırlı olmasını diliyorum."

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu Mehmet Cibara ise AKSA'nın Türkiye'nin en önemli enerji firmaları arasında olduğunu belirtti.

"AKSA'yı hemen hemen her takımın sırtında, şortunda görüyorsunuz. Türk sporunun en büyük destekçilerinden biri AKSA firması. Bu sene ilk kez Galatasaray'la iş birliğine imza atacak. AKSA camiasına, Kazancı ailesine teşekkür ediyorum. Umarım iş birliğimiz diğer şubelerde büyüyerek devam eder."

Cibara, yeni sezonla ilgili beklentilerini de dile getirdi.

"Diğer takımların kadrosu, bütçesi bizi ilgilendirmiyor. Biz son topa kadar mücadele eden, taraftarıyla aynı hisleri paylaşan, rakiplerine saygılı, dopingden, şikeden uzak, adil oyun kurallarına göre bir takım oluşturuyoruz. Bu şartlar altında umarım güzel bir lig olur. Herkes elinden geleni yapacaktır. Çok başarılı, seyri güzel bir lig bekliyorum. Taraftarlarımızdan da bu sene daha fazla destek bekliyorum."

Cibara, voleybol ve basketbolda sponsorluk gelirini arttırmaya çalışacaklarını söyledi.

"Bu çılgın bütçelerle, haksız rekabetle ilgilenmiyoruz. Bakış açımız, biz altyapı ve tesislere para yatıracağız, altyapılarımızı geliştireceğiz. Voleybolda şu anda dünyanın zirvesindeyiz."

Cibara, 2026 yılında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde bir voleybol salonu yapılacağını dile getirdi.