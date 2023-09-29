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Spor
AA 29.09.2023 13:45

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları başlayacak

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 sezonu gruplarında ilk maçlar 30 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları başlayacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre yarın başlayacak mücadelede, A ve B Grubu maçları İzmir'de, C Grubu müsabakaları ise Bursa'da oynanacak.

10 takımın mücadele edeceği grup maçları sonunda birinci olan 3 takım ve gruplarda en iyi ikinci olmak üzere toplam 4 takım çeyrek finale yükselecek.

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank ve Türk Hava Yolları'nın doğrudan çeyrek finale yükseldiği gruplarda maç programı şöyle:

A Grubu: (İzmir Atatürk Voleybol Salonu)

30 Eylül Cumartesi: 15.00 Kuzeyboru-PTT

1 Ekim Pazar: 15.00 PTT-Nilüfer Belediyespor

2 Ekim Pazartesi: 14.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru

B Grubu: (İzmir Atatürk Voleybol Salonu)

30 Eylül Cumartesi: 18.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop

1 Ekim Pazar: 18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin

2 Ekim Pazartesi: 19.00 Galatasaray Daikin-Çukurova Belediyespor

C Grubu (Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

30 Eylül Cumartesi: 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları -  18.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos

1 Ekim Pazar: 15.00 Karayolları-Sarıyer Belediyespor - 18.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyesi

2 Ekim Pazartesi: 15.00 Beşiktaş Ayos-Karayolları - 18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor

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