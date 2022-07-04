Şimdiye kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray bir transferde daha mutlu sona ulaşmaya yakın.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye çalışan Sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray, Cagliari forması giyen Joao Pedro ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların Cagliari ile pazarlıkları sürüyor.