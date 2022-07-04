Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 01:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray Joao Pedro ile anlaştı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray, Cagliari forması giyen Joao Pedro ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların Cagliari ile pazarlıkları sürüyor.
Şimdiye kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray bir transferde daha mutlu sona ulaşmaya yakın.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye çalışan Sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray, Cagliari forması giyen Joao Pedro ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların Cagliari ile pazarlıkları sürüyor.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig Transfer Haberleri
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