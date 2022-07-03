Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Ramil Guliyev altın madalya kazandı
[Fotoğraf: TRT Spor]
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'na katılan milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Guliyev, 200 metre finalinde piste çıktı ve altın madalya kazandı.
Etiketler: Atletizm
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