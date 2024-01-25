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Spor
TRT HABER/AA 25.01.2024 16:51

Galatasaray İstanbulspor'u konuk ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında küme düşme hattındaki İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray İstanbulspor'u konuk ediyor

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Galatasaray İstanbulspor'u konuk ediyor

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı. 22. haftaya lider Fenerbahçe ile aynı puanda giren sarı-kırmızlı ekip, averajla 2. sırada yer aldı. Galatasaray, evinde kazanarak şampiyonluk yarışına kayıpsız devam ettirmek istiyor.

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor. Son maçında Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yenen İstanbulspor, zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkarmayı hedefliyor.

Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

4 futbolcu kadroda yer alamayacak

Galatasaray'da 4 futbolcu, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bu maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez de müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sahasında 27 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 25 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 43 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 12 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. 

Stat: RAMS Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

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